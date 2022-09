Jumbo: in witwaszaak ondervraagde topman Frits van Eerd afwezig

„In het kader van het onderzoek worden ook vragen gesteld aan Frits van Eerd. Gedurende zijn afwezigheid is de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo gewaarborgd door het directieteam”, schrijft Jumbo.

Eerder meldde het Financieele Dagblad op basis van bronnen bij het onderzoek dat Van Eerd vastzit als verdachte. Dit wilde Jumbo bevestigen noch ontkennen.

Het Openbaar Ministerie maakte eerder op donderdag bekend dat acht van de negen verdachten in het witwasonderzoek nog vastzitten. Eén verdachte, een 33-jarige man uit Assen, is heengezonden. Of de 55-jarige Van Eerd inderdaad in de cel zit als verdachte, kon het OM niet zeggen.

Het OM en de FIOD deden dinsdag op meerdere plekken in Nederland invallen. Ze onderzochten daarbij onder andere het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther.

Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze (Drenthe) is hoofdverdachte in het onderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen. Volgens verschillende media gaat het om de voormalige motorcrosser Theo E., die actief is als teammanager binnen de motorracerij. Hij was in het verleden ploegleider van het door Van Eerd gesponsorde team Jumbo TvE MX.

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.