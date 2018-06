Vrouwen Saudi-Arabië mogen fietsen

De vrouwen mogen alleen op het strand rijden of in de parken als een vorm van recreatie. Ze mogen de fiets niet in de stad gebruiken als transportmiddel, aldus al-Yaum.

Echtgenoot

In het ultraconservatieve islamitische land mogen vrouwen niet autorijden. Ze mogen alleen het huis uit als ze in gezelschap zijn van een mannelijk familielid, bijvoorbeeld de echtgenoot, vader of een broer. Mannen en vrouwen leven in het openbaar strikt gescheiden van elkaar.

Dit weekeinde meldde de krant al-Watan dat vrouwen voor het eerst ook naar een sportschool mogen. Op de scholen krijgen meisjes geen gymles. In 2009 zei een lid van de hoogste geestelijke raad dat meisjes door sport „hun maagdelijkheid” verliezen, omdat het maagdenvlies zou scheuren. Vorig jaar stelde de regering een onderzoek in naar de mogelijkheid sportclubs voor vrouwen op te richten.