Franse hulpverleenster vrijgelaten door jihadisten Mali

In een verklaring laat de Franse president Emmanuel Macron weten verheugd te zijn met de vrijlating van Pétronin, die in 2016 in Mali werd ontvoerd. Cissé werd dit voorjaar in Mali gevangen genomen door jihadisten. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken meldt dat pater Pier Luigi Maccalli en Nicola Chiacchio zijn vrijgelaten. Maccalli werd in 2018 in Niger ontvoerd en Chiacchio was in 2019 als fietstoerist bezig met een tocht door Afrika toen hij werd ontvoerd in Mali.

Pétronin woonde al jaren in Mali en leidde daar een organisatie om de lokale bevolking te helpen. Macron zei dat hij Pétronin al telefonisch heeft gesproken. De hulpverleenster vliegt vrijdag terug naar Frankrijk.

Het Franse leger heeft ongeveer 5100 soldaten gelegerd in Mali om te strijden tegen jihadisten die grote delen van het land controleren.

In augustus maakte een militaire staatsgreep een einde aan het bewind van president Ibrahim Boubacar Keïta. De nieuwe Malinese president, Bah N'Daw, presenteerde ruim een week geleden een nieuwe premier. Moctar Ouane gaat een overgangsregering leiden tot de verkiezingen, die binnen 18 maanden moeten worden gehouden.