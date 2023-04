Snoeihard rapport OVV over Tata Steel volgens de Kamer gevolg van structureel wanbeleid

De Onderzoeksraad is ronduit kritisch op drie grote industriebedrijven (Tata Steel in de IJmond, Chemours in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen), maar ook op overheden. De gezondheid van omwonenden van grote industriebedrijven is volgens plaatsvervangend voorzitter Stavros Zouridis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid „uit het oog geraakt.” De OVV onderzocht in hoeverre omwonenden van industriebedrijven zijn beschermd tegen gezondheidsrisico’s. Daar is de raad ronduit kritisch over. Zowel bedrijven zelf als overheden „kunnen en moeten omwonenden beter beschermen”, vat Zouridis het rapport samen.

Sturen op gezondheid

Kamerlid Kiki Hagen (D66) zegt dat ze al meermaals op dit probleem gewezen heeft en het „tijd is dat de staatssecretaris nu actief stuurt op gezondheid boven economisch belang.” Ze wil hierover in debat. „Er is een opeenstapeling van boetes, dwangsommen en verschuilen achter procedures en infoavonden, terwijl echte verantwoordelijkheid voor de gezondheid van al die omwonenden uitblijft. Het gaat hier om generaties die opgroeien in een wolk van kankerverwekkende stoffen.”

De OVV adviseert het Rijk om de controleurs veel meer middelen te geven om goed toezicht te kunnen houden. De bestudeerde overheden hebben alle een ’weinig kritische en ambitieuze houding’. Ze zouden bij vergunningverlening en het toezicht veel actiever moeten zijn en hun eisen aanscherpen om te voorkomen dat omwonenden gezondheidsproblemen krijgen.

Tata mag geen schandaal worden

VVD-Kamerlid Erik Haverkort stelt: „Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat zij wonen en leven in een gezonde omgeving. De industrie heeft de verantwoordelijkheid om schoon en circulair te produceren. Het OVV-rapport laat zien dat de overheid op sommige punten meer moet doen.” PvdA’er Joris Thijssen eist ’zo snel mogelijk actie’: „Duidelijke taal, maar verdrietig dat er een zoveelste rapport nodig was.” CDA’er Harmen Krul zegt dat er ’nog steeds een grote gedeelde opgave ligt voor de industrie en de overheid bij het vooropstellen van de gezondheid van de omgeving’.

BBB-leider Caroline van der Plas eist van de regering dat „de problematiek bij Tata Steel geen tweede Groningen, of toeslagenschandaal wordt”, zegt ze. „In het geval van Tata Steel zijn er veertien instanties met verschillende expertises die Tata Steel moeten controleren of toezicht moeten houden. Dit maakt de handhaving te complex en gefragmenteerd. Er moet meer centrale regie vanuit het Rijk komen om de handhaving op Tata te verbeteren.” GL’er Bouchallikht zegt dat er ’voor de zoveelste keer’ geen recht wordt gedaan aan de zorgplicht. „Mensen worden al jarenlang ziek en het milieu gaat kapot, terwijl vervuilende bedrijven hun gang mogen gaan. De hoogste tijd dat het kabinet deze vervuilers aanpakt.”

Serieuze en zorgelijke boodschap

Staatssecretaris Vivianne Heijnen noemt het rapport een ’serieuze en zorgelijke boodschap die de nodige aandacht verdient van zowel overheden als het bedrijfsleven’. De CDA-bewindsvrouw zegt dat het haar ’inzet’ is dat ’de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van grote uitstoters, zoals bijvoorbeeld Tata Steel of Chemours, omlaag gaan.’ Toch lukte dat niet bij bijvoorbeeld Tata Steel, bleek uit recent onderzoek van het RIVM.

Of Heijnen alle conclusies en aanbevelingen overneemt, is nog onzeker. „Het is van belang de door de OVV getrokken lessen ter harte te nemen. Ik ga daarmee aan de slag in afstemming met de andere overheden, omwonenden en het bedrijfsleven. Ik wil daar nu niet verder op vooruitlopen.” Ze wil het onderzoek eerst ’goed lezen om de aanbevelingen te doorgronden’.