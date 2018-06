Assange wijst campagneleider aan

Greg Barns was voorheen de leider van de Australische Republikeinse Beweging. Hij zei maandag tegen een Australisch radiostation dat de campagne van Assange voor een zetel in de senaat een serieuze is. „Hij krijgt steun uit het brede politieke spectrum. De partij zal een verademing zijn na de geheimhoudingscultuur van de Australische regering.” Om een senaatszetel te krijgen, moet Assange 15 procent van de stemmen krijgen in de deelstaat Victoria tijdens de verkiezingen op 14 september.

Assange zit al negen maanden in de Londense ambassade van Ecuador, om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Daar wordt hij verdacht van verkrachting.