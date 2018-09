Justitie eist doodstraf tegen Batmanschutter

„Voor James Eagan Holmes is gerechtigheid de dood”, aldus officier van justitie George Brauchler maandag.

Holmes (25) heeft aangeboden schuld te bekennen om zo de doodstraf te ontlopen. Justitie noemde het vorige week al „uiterst onwaarschijnlijk“ dat ze op het aanbod zou ingaan.

Openbaar aanklagers zouden zich hebben geërgerd toen Holmes aanbood om schuld te bekennen. Volgens hen was er geen sprake van een geldig aanbod en was er sprake van een „publiciteitsstunt”. Volgens justitie werkt Holmes niet goed mee aan het onderzoek en houdt hij informatie achter. Daarom was het voorstel onacceptabel.

James Holmes staat terecht voor de moord op 12 mensen en het verwonden van 70 anderen. Tijdens de première van de Batmanfilm The Dark Knight Rises in juli vorig jaar gooide hij een rookbom in de zaal en begon lukraak bezoekers neer te schieten.