Minister op bezoek bij Syrische vluchtelingen

"Door het geweld in Syrië vindt er een enorme gedwongen volksverhuizing plaats. Op dit moment zijn er ongeveer 400.000 Syrische vluchtelingen in Libanon en elke dag komen er duizenden bij", aldus Ploumen. "Er is een groot tekort aan water, voedsel, medische voorzieningen en opvangmogelijkheden."

De minister maakte bekend dat er extra Nederlands geld beschikbaar komt voor de opvang van Syrische vluchtelingen in omliggende landen. De hoogte van het bedrag maakt ze maandagavond bekend, tijdens de televisieactie voor de vluchtelingen.

Humanitaire ramp

„Op dit moment zijn meer dan 1,2 miljoen Syriërs voor het geweld naar de omliggende landen gevlucht. De situatie was al buitengewoon schrijnend en dreigt nog veel erger te worden. Met een snel groeiend aantal vluchtelingen, te kleine opvangkampen en een tekort aan voedsel, water en medicijnen dreigt een humanitaire ramp”, zegt de minister.

Ze ervaart haar dag bij de Syrische grens van Libanon, onder meer in de omgeving van de vroegere toeristentrekpleister Baalbek, als schokkend, vertelde ze het ANP. „De mensen zitten in geïmproviseerde kampjes langs de weg, waar niks is, beperkt water en geen toilet. Er komen wel tanks met op zich schoon water, maar na een vieze jerrycan en een vuil bekertje is dat niet zo zuiver meer. Ze zijn beducht voor ziekten. We spraken er ook een echtpaar waarvan een zoontje voor de ogen van zijn ouders was vermoord. Van de familie weet het echtpaar ook niet waar die is.”

De situatie groeit de Libanezen zelf boven het hoofd, stelde Ploumen vast. Het is een bevolking van 4 miljoen. Er zijn 400.000 vluchtelingen geregistreerd, maar het zijn er in werkelijkheid veel meer. Elke week komen er vluchtelingen bij, driekwart zijn vrouwen en kinderen, zonder dat er opvangmogelijkheden zijn.

Onbekend

Het probleem was in Libanon aanvankelijk niet zo zichtbaar, aldus Ploumen, waardoor het onbekend bleef. „Mensen werden aanvankelijk voooral bij familie en vrienden opgevangen.” Maar dat is zo langzamerhand geen oplossing meer. Ploumen was bij een familie die vijf andere families opving in het eigen huis.

„De mensen leggen hutje bij mutje om het leefbaar te houden en te regelen dat kinderen naar school kunnen.” Er zijn lokale hulporganisaties actief, maar Libanon kan het nu niet meer aan. Nederland kan niet aan de zijlijn blijven staan, aldus Ploumen.

555

Ploumen wordt tijdens haar bezoek aan opvangkampen vergezeld door vertegenwoordigers van Unicef, een van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) die vorige week giro 555 openstelden voor vluchtelingen in Syrië. Er is volgens Ploumen nog geen uitzicht op verbetering.

In Syrië en daarbuiten zijn zeker vier miljoen mensen afhankelijk van hulp. Vanwege geweld in het land is het aantal vluchtelingen sinds begin dit jaar verdubbeld. Er is dringende behoefte aan medicijnen, voedsel, drinkwater en kleding.

De VARA en EO zenden vandaag het televisieprogramma 'S.O.S. Syrië! uit, waarin opgeroepen wordt donaties te doen via giro 555.