Briefje en bloemen in Leeuwarden voor overleden inbreker

De man werd vrijdag gesignaleerd op de bovenste verdieping van een flat aan de Mondriaanstraat. Later werd zijn lichaam gevonden. Uit onderzoek bleek dat de man ergens had ingebroken, meldde de politie, en vermoedelijk daarna van het dak af viel toen hij daar probeerde vanaf te komen. Dat bericht haalde alle kranten, waaronder ook De Telegraaf.

Inbreker of niet, buurtbewoners bewijzen hem een laatste eer. „Op vrijdagavond zag ik je levenloos liggen”, staat op een briefje waarbij ook het nieuws over de inbraak is gevoegd. „Wat een afschuwelijk en ongelukkig ongeval. Veel sterkte voor nabestaanden. We denken aan jullie.”

Naast het briefje liggen ook enkele bossen bloemen en twee kaarsjes. Het lichaam van de man, een 30-jarige inwoner van Leeuwarden, is vrijdag meteen na de vondst overgedragen aan de familie. De politie onderzoekt nog of er meerdere verdachten bij de inbraak betrokken waren.