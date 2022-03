Premium Het beste van De Telegraaf

Baarnse krantenbezorger ontdekt man onderaan trap: ’Help, hoorde ik’

Door Eric Lorier Kopieer naar clipboard

Reineir de Ruijter. Ⓒ Caspar Huurdeman

Baarn - De krant lezen kan van levensbelang zijn. Zeker als je zo’n alerte bezorger als Reinier de Ruijter hebt. De Baarnaar hoorde gestommel, dacht ’dit is niet goed’ en ging op onderzoek uit. Hij trof een gewonde bejaarde plaatsgenoot onderaan de trap. „Daar lag hij al een paar uur. ’Til me overeind’, zei hij. Dat heb ik toch maar niet gedaan, je weet nooit of je daar goed aan doet. Ik heb meteen 112 gebeld.”