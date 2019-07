Opa laat peuter te pletter vallen vanaf 11e verdieping cruiseschip

Het cruiseschip, genaamd Freedom of the Sea’s, was niet lang voor het ongeluk aangemeerd in de Puerto Ricaanse haven. Het slachtoffertje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam helaas te laat.

Het meisje kwam uit de Amerikaanse staat Indiana. Samen met haar ouders, grootouders en broer zou ze op vakantie zijn geweest.

’Een tragisch ongeval’

Elmer Román, hoofd van de Openbare Veiligheid, stelt dat het om een tragisch ongeval gaat: „Hij liet haar door het raam bengelen, maar ze is uit zijn handen geglipt.” De politie gaat de zaak verder onderzoeken.