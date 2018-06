VS stuurt meer vliegtuigen naar Zuid-Korea

De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea is flink opgelopen, sinds de kernproef die Noord-Korea in februari uitvoerde. Noord-Korea zei zaterdag zelfs dat het officieel in staat van oorlog verkeert met Zuid-Korea. Zuid-Korea zei maandag in een officiële verklaring sterk te zullen reageren op een provocaties van Noord-Korea. „Er zal een sterke reactie zijn zonder politieke overwegingen”, zei president Park Geun-hye.

De F-22's zijn zeer geavanceerde vliegtuigen, die onzichtbaar zijn voor radars. Donderdag liet de VS al zijn spierballen aan Noord-Korea zien door boven Zuid-Korea een oefening te doen met twee bommenwerpers.