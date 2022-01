85 kilo cocaïne in Rotterdamse haven onderschept

De drugs zaten in drie sporttassen. Ⓒ Politie

ROTTERDAM - Tijdens een controle in de Rotterdamse haven is onlangs een partij cocaïne onderschept van 85 kilo. De drugs zaten verstopt in een container die gevuld was met een lading passievruchten.