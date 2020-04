Politie: brandschade zendmast op seniorenwoning Rotterdam

De politie is samen met de providers van de masten een onderzoek gestart, onder meer om te achterhalen wanneer de vernieling heeft plaatsgevonden. Als dat bekend is, kan er gericht worden gezocht op camerabeelden.

Het vermoeden bestaat dat het dak is betreden via steigers, die er al enige tijd staan vanwege werkzaamheden. Het gaat mogelijk om mensen die de komst van het 5G-netwerk een doorn in het oog is. De afgelopen twee weken werd meerdere keren brand gesticht bij masten in Nederland, of er werd een poging daartoe gedaan.

Bekijk ook: Brandstichters die het hebben gemunt op zendmasten bedreigen de samenleving

Wéér raak

De seniorenflat ligt aan de Grindweg, in het noorden van Rotterdam. Vorige week werd ook al brand gesticht bij een zendmast in de buurt van de Van Duylstraat, in het oosten van Rotterdam. De recherche zoekt getuigen. „Dat de politie de brandstichtingen stopt, de verdachten opspoort en eventueel hun netwerk blootlegt, is van groot belang.”