Helder water zorgt voor problemen

Zeilboten lopen met hun kiel of midzwaard vast in de waterplanten en motorboten vallen stil doordat de schroef in het wier vastdraait. Ook kunnen zwemmers last krijgen van jeuk of eczeem als ze in contact komen met de planten.

Op bekend watersportwater als het Wolderwijd is het al niet meer mogelijk om internationale en nationale zeilwedstrijden te organiseren.

De overlast is zo groot, dat jaarlijks al 50 hectare waterplanten wordt gemaaid. Toch is dit niet voldoende om de sterke opmars een halt toe te roepen. Daarom organiseert de branchevereniging voor de watersport HISWA samen met onder andere de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren donderdag a.s. in Bunschoten Spakenburg in het gemeentehuis van Bunschoten een symposium waarop de problemen worden besproken en naar oplossingen wordt gezocht.