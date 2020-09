Rijkswaterstaat ziet zorgwekkende toename ’snelwegwandelaars’

Fietsers op de snelweg, ze zijn – net als wandelaars of mensen in scootmobielen – soms letterlijk en figuurlijk de weg kwijt en zorgen dan voor levensgevaarlijke situaties. Ⓒ ANP

Utrecht - Het aantal zogenoemde snelwegwandelaars is in vijf jaar tijd bijna verdriedubbeld. Rijkswaterstaat (RWS) moet steeds vaker optreden of de hulp van de politie oproepen om mensen die zich ongeoorloofd op de drukke snelwegen bevinden te verwijderen.