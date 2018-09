Veel Nederlanders met Pasen druk met aangifte

Moet u ook nog aangifte doen? Hier staan 31 belastingtips voor uw belastingaangifte Doe er uw voordeel mee.

Bij het doen van aangifte maken steeds meer Nederlanders gebruik van de VIA, de door de Belastingdienst Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Zondagochtend stond het totaal aantal gedownloade VIA's op 4,4 miljoen. „De laatste dag is traditioneel een piekdag.”

Van de 8,2 miljoen belastingplichtigen hadden er vrijdag 6,6 miljoen aangifte gedaan. Pas dinsdag kan de fiscus zeggen hoeveel aangiftes, op papier en elektronisch, op tijd zijn binnengekomen.

Overigens houdt de Belastingdienst er rekening mee dat in totaal 12 miljoen aangiftes binnenkomen. „Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die voor het eerst aangifte doen omdat ze hun eerste huis hebben gekocht of een erfenis hebben gekregen”, aldus de woordvoerster. Wie geen eigen vermogen heeft, betaalt de belasting vaak via de loonstrook van de werkgever. Pas als zich een grote verandering voordoet, moet aangifte worden gedaan. „Ook scholieren met een bijbaantje die niet belastingplichtig zijn doen vaak aangifte omdat ze een teruggaaf verwachten.”

