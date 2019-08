Hartverwarmend: klasgenootje steunt autistische jongen op eerste schooldag

De eerste schooldag is voor veel kinderen best spannend, maar voor de autistische Connor was het nog een stuk intenser. Hij was overweldigd door alle nieuwe prikkels en drukte om zich heen. Christian merkte dat het niet goed ging met zijn klasgenootje en pakte zijn hand vast om hem te steunen. Die liet hij niet meer los tot ze veilig plaats hadden genomen in het klaslokaal.

De moeder van Christian deelde het hartverwarmende verhaal op Facebook en zegt erg trots te zijn op haar zoon. De moeder van Connor liet in een reactie aan lokale media weten ’iedere dag bang te zijn dat haar zoon uitgelachen zal worden’.

Beide moeder vinden de band tussen hun zoons inspirerend: „Eén vriendelijk gebaar kan iemands leven of zelfs de wereld veranderen. Dat is alles wat we op dit moment nodig hebben.”