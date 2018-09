Doden in China door vogelgriep

De twee mannen, 27 en 87 jaar oud, werden eind februari ziek en overleden begin maart. Een vrouw raakte begin maart besmet en verkeert in kritieke toestand.

De variant is door Chinese gezondheidsautoriteiten geïdentificeerd als H7N9, waarvoor geen vaccins bestaan.

Koorts en hoesten waren de symptomen in alle drie de gevallen, uitmondend in longontsteking.

Het is onduidelijk hoe de drie slachtoffers besmet zijn geraakt. De variant lijkt volgens de autoriteiten in China niet erg besmettelijk, omdat bij 88 mensen in de nabije omgeving van de slachtoffers geen gezondheidsproblemen zijn geconstateerd.