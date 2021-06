Dierenwet erdoorheen: honden straks niet meer aangelijnd?

Het is de dierenpartij onlangs gelukt om een meerderheid te vinden om de Wet Dieren te veranderen. De partij van Esther Ouwehand vierde de politieke overwinning met een veganistische taart. De partij beoogd met de aanpassing van de wet dat de veehouderij uiterlijk 2022 is aangepast naar het ’perspectief van het dier’ waarbij ’soortgelijk gedrag leidend’ is.

Concreet wil de oppositiepartij dat bijvoorbeeld eendenhouders zorgen voor zwemwater en dat konijnen niet in een kooi zitten, maar in de grond kunnen graven. Verder zouden dieren niet meer massaal bij elkaar mogen zitten. Dat zou enorme gevolgen kunnen hebben voor de landbouwsector.

Of het allemaal zo ver gaat komen is nog maar de vraag. Demissionair minister Carola Schouten (Landbouw), ze noemde de wetswijziging eerder onuitvoerbaar, heeft dinsdag in een debat gezegd dat ze de precieze gevolgen gaat onderzoeken.

Praktijk

De CU-bewindsvrouw zegt dat de wijziging door de dierenpartij zo ’open is geformuleerd’ dat er nu moet worden gekeken naar de invulling. „Daarvoor moet ik weten wat de juridische impact is, hoe het zich verhoudt tot internationale regelgeving, de handhaving en ook wat het allemaal concreet zou moeten gaan betekenen voor het houden van dieren in Nederland.”

Niet alleen over de landbouwsector zijn zorgen. De wet kan ook impact hebben op het houden van huisdieren. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft Schouten gevraagd of ze het er mee eens is dat het niet zo ver moet gaan dat honden straks niet meer aangelijnd uitgelaten mogen worden. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas waarschuwt dat een meerderheid heeft ingestemd met iets waar ze niet van weten wat de gevolgen zijn. De markante politica vreest het ergste: „Is het uit te sluiten dat straks iemand thuis niet meer één hond mag hebben omdat honden in de natuur in een roedel leven?”

Bekijk ook: Minister neemt rijbewijs expats nog eens onder de loep

Juridische gevolgen

Schouten kan de Tweede Kamer niet geruststellen: „Ik wil dat we eerst grondig bekijken wat het betekent, ook wat moet worden verstaan onder natuurlijk gedrag van een dier. Ook daar kun je verschillend naar kijken. Ik snap de vragen van de Kamer, aan de andere kant is het de Kamer die het in de wet heeft gezet. Daar kan ik ook niet zo heel veel aan doen. Ik ben nu bezig om te kijken hoe ik daar handen en voeten aan kan geven.” De dierenpartij denkt dat de wetswijziging kan worden gebruikt om een beter leven voor dieren af te dwingen via de rechter.