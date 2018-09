Ziekenhuispatiënten overgebracht naar Uden

De verhuizing liep sneller dan verwacht, zei ze.

De meeste patiënten werden per vier vervoerd in verhuiswagens. Alleen ernstig zieke patiënten werden vervoerd met een ambulance. De politie heeft de verhuiswagens en ambulances begeleid. De rit duurde hooguit 20 minuten, zei de woordvoerster.

Aan de snelweg in Uden heeft ziekenhuis Bernhoven een groot nieuw ziekenhuis gebouwd. In Veghel en Oss blijven poliklinieken achter waar artsen nog spreekuur houden. De grond in Veghel en Oss is verkocht voor onder meer woningbouw.