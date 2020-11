Corona tast sperma aan: kans op zwangerschap minder groot

Antwerpen - Het zaad van mannen die met corona zijn besmet, is door het virus flink aangetast. Niet alleen is er na Covid-19 veel minder zaad aanwezig - tot tien procent van wat er normaal zou moeten zijn - het is ook nog eens minder beweeglijk en zelfs vervormd. Professor Gilbert Donders van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, die de zaak bestudeert, raadt koppels voorlopig af om aan kinderen te beginnen, als de man een coronabesmetting achter de rug heeft. Het goede nieuws: het is tijdelijk.