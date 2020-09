’Brief met gif ricine naar Witte Huis gestuurd’

Het is nog onduidelijk of de brief werd onderschept voordat die in de postkamer van het Witte Huis terecht kwam. Ricine zit in het restproduct dat overblijft na het uitpersen van bonen van de wonderboom voor de olie. Er is geen tegengif bekend.

De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het bericht. In het afgelopen decennium is in de VS vaker gedreigd aanslagen te plegen met ricine. Ook kregen vooraanstaande personen post met het gif. Onder hen oud-president Barack Obama en miljardair Michael Bloomberg, toen nog burgemeester van New York. De actrice die de brieven verstuurde in 2013 kreeg achttien jaar gevangenisstraf.