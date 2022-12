Man (24) verdacht van doodsteken moeder (43)

De Klaproosstraat in Asten Ⓒ Google Streetview

ASTEN - De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag is doodgestoken in het Oost-Brabantse Asten is de moeder van de verdachte. Ze was zelf 43 jaar, haar zoon die verdacht wordt van betrokkenheid bij het steekincident is 24 jaar, meldt de politie zaterdag.