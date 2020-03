Estland: digitale onderwijsinstrumenten gratis beschikbaar in de hele EU

Op de website https://education-nation.99math.com/ kunnen alle scholieren die door de coronacrisis niet naar school kunnen hun kennis op peil houden. Met de beschikbaar gestelde digitale tools kunnen leerlingen onder andere werken aan hun taal- en rekenvaardigheden.

Ook voor leraren zitten er interessante mogelijkheden bij om contact te houden met leerlingen. Er hebben zich inmiddels zes Estse onderwijsontwikkelaars aangesloten bij het initiatief. Verwacht wordt dat de komende dagen meer bedrijven zich aan zullen sluiten. „We hebben heel veel ervaring met afstandsonderwijs die we in deze tijd van crisis graag willen delen met Europa”, vertelt een woordvoerder van het Estse onderwijsministerie.

ICT-vaardigheden

Op Estse scholen is er extra veel aandacht voor ICT-vaardigheden. De Baltische staat is erg ver in de ontwikkeling van digitale initiatieven. Zo kunnen inwoners van het land tijdens verkiezingen online hun stem uitbrengen. Daarnaast kunnen ook alle belasting- en bankzaken online worden geregeld.

De tools kunnen voor onbepaalde tijd gratis worden gebruikt.