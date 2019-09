Bolsonaro gaat donderdag weer aan het werk

De operatie, die ongeveer vijf uur duurde, is goed verlopen. Bolsonaro zei in een videoboodschap vanuit het ziekenhuisbed dat hij klaar is om weer aan de slag te gaan. Sinds zaterdag worden zijn taken waargenomen door vicepresident Hamilton Mourão die tot donderdag als interim-president fungeert.

Bolsonaro werd vorig jaar tijdens een campagnebijeenkomst in de deelstaat Minas Gerais in zijn buik gestoken. De aanvaller, Adélio Bispo de Oliveira, zit nog steeds vast.

