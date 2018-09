4 vragen over verandering in het pensioenstelsel

Welk probleem moet het pensioenakkoord ook al weer oplossen?

Een grote hervorming van de pensioenen was al achter de rug: we gingen van een pensioen gebaseerd op eindloon naar een pensioen gebaseerd op middelloon. Maar veel pensioendeskundigen raakten er midden vorig decennium wel van overtuigd dat de zekerheid die het Nederlandse pensioensysteem beloofde, steeds moeilijker waar te maken valt. Dat had met twee zaken te maken, vond men: de hardheid van de belofte die de Nederlandse pensioendeelnemer wordt gedaan en het beleggingsbeleid dat daarbij hoort.

Voor pensioenbesturen was allang duidelijk dat het pensioen allang niet meer ’70 procent van het laatstverdiende loon is’, maar dat mantra zat nog wel in de hoofden van veel Nederlanders. Ook was niet duidelijk genoeg dat pensioendeelnemers nooit een ’recht’ op indexatie (aanpassen van pensioenen aan de inflatie) hebben gehad. Pensioenfondsen hebben wel de ’ambitie’ om te indexeren.

Daarnaast werd er gestreefd naar een zogenoemd ’nominaal’ pensioen. Maar de hoogte van dit bedrag zegt uiteindelijk vrij weinig over wat je er straks bij pensionering van kunt kopen. De gedachte was dat pensioendeelnemers meer hebben aan een ’reëel’ pensioenbedrag, wat dus meer zegt over de koopkracht.

Daar kwam nog bij dat de rente al een tijd historisch laag staat en mensen langer blijken te leven dan eerder gedacht.

Wat was die oplossing ook al weer?

Het idee achter het akkoord is dat de pensioenrechten minder hard worden en dat er wordt gestreefd naar een reëel pensioen. De bedoeling is dat de pensioenen eerder kunnen meestijgen met de inflatie. Daarnaast zouden kortingen op de pensioenrechten kunnen worden uitgesmeerd over tien jaar.

Het nieuwe pensioenmodel doet dus een minder harde belofte over het bedrag dat de pensioendeelnemer tegemoet kan zien, maar mag daarom iets meer risico nemen in de beleggingsstrategie. Er wordt niet meer gestreefd naar een vast bedrag, maar het pensioenbedrag beweegt meer mee met de beleggingsresultaten.

Wanneer betreden we dit beloofde land?

De aanpassing van de pensioenwet wordt maar uitgesteld en uitgesteld. Kabinetswisselingen, juridische klemmen en voetangels die moeten worden onderzocht en overleg, heel veel overleg, hebben ervoor gezorgd dat aanpassing van de benodigde wetten en regels nog niet voor het eind van dit jaar op de agenda in Den Haag staat, waarna de nieuwe wet begin 2015 zou kunnen ingaan.

Komt het er eigenlijk nog wel van?

Dat is de nog maar vraag. Dat het momentum voor het nieuwe pensioenstelsel weg is, is voorzichtig uitgedrukt. Alhoewel de dekkingsgraden (een graadmeter die aangeeft of er voldoende geld in kas is om straks pensioenen te kunnen uitkeren) onder druk staan, staan pensioenfondsen niet te trappelen om over te stappen naar het nieuwe pensioenmodel. Een groot vraagteken is namelijk hoe je dan de ’oude pensioenrechten’ in het nieuwe stelsel brengt.

Ouderenorganisaties hebben al gedreigd met rechtszaken over dat punt. Daarnaast keerde een deel van de FNV zich direct al tegen het nieuwe model. Deze oppositie maakt het lastig voor de bestuurders te verkopen aan de deelnemers. Mensen denken te weten wat ze hebben, en moeten maar afwachten wat er voor terugkomt.