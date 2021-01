Afgelopen etmaal ongeveer 5800 coronagevallen

In de afgelopen zeven dagen zijn 37.230 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 5319 per dag. Die lijn gaat nog steeds omlaag.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen, in de hoofdstad werden 250 positieve tests geregistreerd. In Rotterdam kwamen 208 besmettingen aan het licht en in Den Haag 124. Achter de drie grootste steden staat Oss, waar 97 besmettingen werden gemeld. Eindhoven volgt met 95 gevallen en in de gemeente Utrecht testten 86 inwoners positief.

Het aantal sterfgevallen steeg met 89. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande dagen. Op donderdag meldde het RIVM 91 sterfgevallen en op woensdag 87. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn gestorven.

Sinds het begin van de uitbraak, eind februari vorig jaar, zijn bijna 940.000 Nederlanders positief getest. Van hen zijn bijna 13.500 overleden. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger.