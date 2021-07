10.000 inwoners Maastricht moeten huis verlaten: waterhoogtes tot 5 meter verwacht

Dat maakt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bekend. In Stein gaat het om de Maasdorpjes Maasband, Meers, Urmond, Berg aan de Maas. Er is ook een NL-Alert verstuurd en een auto rijdt met een megafoon door de straten rond om alle bewoners te waarschuwen.

Opgeroepen wordt om onderdak te zoeken bij familie, vrienden of bekenden buiten het getroffen gebied. Lukt dat niet, dan kunnen mensen worden opgevangen in Buurtcentrum de Boeckel (Roserije, Maastricht) of Cultureel Centrum Eijsden (Breusterstraat).

3.700 m3 per seconde

„We evacueren omdat we uitgaan van een waterafvoer van 3.700 m3 per seconde. Het water kan in de getroffen gebieden behoorlijk hoog komen te staan: we verwachten waterhoogtes tussen de 80 centimeter en 5 meter”, laat de Veiligheidsregio weten.

Het Maastrichtse ziekenhuis MUMC+ ligt in Randwyck, maar wordt vooralsnog niet ontruimd, liet een woordvoerder rond 19:30 uur weten.

Hans Verheijen, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: „De scenario’s veranderden vandaag in sneltreinvaart en werden steeds heftiger. Er is nog tijd, maar het is zaak om nu te handelen.”