’Erger dan de familie Flodder’: huurders laten ravage achter in villa van Joost

WAREGEM - De huurders van een villa in de Zavelberg, België, hebben een ware ravage achtergelaten voor hun onfortuinlijke huisbaas Joost Decraene. De deurwaarder zette hen uit het huis omdat ze al ruim een halfjaar geen huur betaalden. „Het is erger dan de familie Flodder”, zegt Joost. „Alles is volgestouwd met rommel, overal liggen hondendrollen en alles zal opnieuw geschilderd moeten worden.”

Ⓒ jof