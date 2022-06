IND loopt tegen grenzen aan

Tegelijkertijd heeft de IND er niet opeens meer personeel bij gekregen. Dat, terwijl van de dienst een steeds grotere zorgvuldigheid wordt verwacht bij het beoordelen of verhalen geloofwaardig zijn, bijvoorbeeld van bekeerlingen of lhbti’ers.

Scholing

Doordat de zaken complexer worden, duurt het ook langer om personeel goed geschoold te krijgen, meldt de dienst. De beslissingen worden er intussen niet per se beter op, schrijft de IND in de Stand van de Uitvoering. „De IND loopt daarmee bij steeds meer aanvragen aan tegen de grenzen van de uitvoerbaarheid.” De wachttijden lopen inmiddels op, de informatievoorziening is onvoldoende, niet in de laatste plaats door haperende ict bij de IND.

Los van de toegenomen toestroom van migranten is de financiering van de IND een probleem. De dienst krijgt budget op basis van de verwachte instroom.

Omdat de oorlog in Oekraïne en de machtsovername door de Taliban in Afghanistan buiten de prognoses vielen, ontstond daar meteen een probleem. In de woorden van de IND: „De IND wordt voor een bepaalde productie gefinancierd en de huidige instroom overstijgt dit productiedoel.” Om de schommelingen in de toestroom te kunnen opvangen, wil de dienst een meer structurele financiering. Zo kan de organisatie ’op een verantwoorde manier op- en afschalen’.

Een meer structurele manier van financieren en een buffer om pieken op te vangen, is ook een wens van bijvoorbeeld het COA, verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het gebrek eraan blijkt in aanloopcentrum Ter Apel, waar dagelijks meer asielzoekers zich melden dan er slaapplekken beschikbaar zijn.