Volop luxe in een tent

En ach, is het eigenlijk nog wel kamperen? De tent is 7.30 m bij 4.5 m, heeft goede bedden, houten vloeren, een 4-pits gasfornuis, houten meubels en een kacheltje. Geïntroduceerd in de zomer van 2009 omdat mensen op zoek waren naar een luxe tentaccommodatie waarbij ook 'optimaal genoten kan worden van het buitenleven'. De safaritenten zijn populair, ook andere kampeerorganisaties hebben de tent in hun assortiment.

Picardië

„Glamping is al jaren een trend. Luxe stacaravans met douche en echte bedden hebben we dan ook al veel langer. Maar bij de safaritent is de locatie minstens zo belangrijk”, vertelt Kim Voorneman van Eurocamp.

Dus staat onze tent op camping La Croix du Vieux Pont helemaal achteraan op het terrein, met het terras gericht op een riviertje. De buurman staat zeker dertig meter verderop. Als je wilt, hoef je hier niemand tegen te komen.

Het is inmiddels een beetje droog geworden. De camping ligt tussen de bossen, heuvels en meren van het zuiden van Picardië. Een ruim opgezette camping pal aan de oever van de Aisne op ongeveer 100 kilometer boven Parijs.

De kinderen sprokkelen (zeiknat) hout voor een vuurtje op wat stenen. Gelukkig heeft de vorige bewoner droge takken achtergelaten onder het tentdoek en al snel kunnen we marshmallows warmen boven de vlammen.

Als bui nummer veertien de vlammen dooft duiken we onder de warme dekbedden. ´s Nachts begint het te hozen en te waaien, maar hebben we toch een uitermate comfortabel gevoel. Wegwaaien zal dit enorme ding niet en doordat de tent een meter boven de grond staat, blijven alle spullen zeker droog.

Safaritent

Mede door de grootte en het comfort van de tent komen we het weekje ondanks het noodweer met veel plezier door. Droog wordt het niet meer, maar als we op weg naar het (binnen)zwembad bij 'echte' kampeerders naar binnen gluren, prijzen we ons heel gelukkig. Toch hebben we het idee dat we de safaritent niet optimaal hebben kunnen testen.

Het echte buitenleven schiet er toch een beetje bij in. Omdat we kort daarna in Zwitserland zijn, besluiten we ook daar nog een paar nachtjes in een safaritent van Eurocamp door te brengen. We gaan naar camping Jungfrau in Lauterbrunnen, Berner Oberland.

We begrijpen wat Eurocamp bedoelt met bijzondere locaties. Onze tent staat op loopafstand van de bekende Staubach-watervallen, die vanaf een overhangende rotswand bijna 300 meter naar beneden klettert. De camping is groen en rustig en de omgeving adembenemend. Het dorpje Lauterbrunnen lijkt model te hebben gestaan voor de klassieke Zwitserse ansichtkaarten. Vlakbij de camping gaan bergtreintjes en skiliften omhoog naar de vele wandelpaden en bergdorpjes in de omgeving.

Maar hoe bevalt de tent nu hier? Locatie, locatie, is waar makelaars altijd op hameren. En dat geldt wat ons betreft ook voor de safaritenten van Eurocamp. Luxe kamperen kunnen we overal, maar tenten op unieke locaties en met een stoere uitstraling hebben even net dat extra.

Reiswijzer

De safaritenten staan op zeventien van de in totaal 171 Eurocamp-campings. Volgens de tentenaanbieder is het concept ideaal voor mensen die nog nooit hebben gekampeerd en toch eens in een tent willen slapen, zonder heel erg aan luxe in te leveren. Daarnaast worden de tenten zoveel mogelijk middenin de natuur geplaatst, maar wel op plaatsen waar goede voorzieningen en luxe faciliteiten zijn.

Men kan terecht in Frankrijk, Italië, Spanje en Zwitserland. In het voorseizoen is de tent er vanaf ongeveer 40 euro per nacht per accommodatie. In het hoogseizoen is dat 82 euro per nacht. Voor meer informatie: www.eurocamp.nl of via het nummer 033 – 460.27.27.