Onder de hamer: Green Hornets Black Beauty

Om het maar meteen duidelijk te maken: nee, dit is niet een auto die een rol heeft gespeeld in de serie over de Green Hornet die vanaf 1966 twee jaar te zien was. Van de twee auto's die daarvoor gebruikt zijn, staat één exemplaar in een museum in Los Angeles en is één exemplaar in handen van een verzamelaar.

Showauto

Toch is dit niet zomaar een namaak fanauto. Deze Black Beauty werd gebouwd door Dick Dean, de maker van de originele tv-auto's. De auto die hier onder de hamer gaat, wordt dan ook vaak aangeduid als "Number one exhibition car", oftewel de nummer één showauto.

Gadgets

Origineel begon deze auto ooit als een 1965 Chrysler Imperial en onder de motorkap ligt een soepele V8-motor. Hoewel het uiterlijk van de auto slechts op details is aangepast, vallen vooral de extraatjes op die Dean in auto heeft aangebracht. In de lijst met gadgets vinden we onder meer ingebouwde geweren, raketten en koplampen die kunnen draaien.

De opvallende auto zal tijdens de veiling van Auctions America in Fort Lauderdale vandaag en morgen op zoek gaan naar een nieuwe eigenaar.