Bruls tegen Rutte: op 28 april écht versoepelen in buitenlucht

Een deel van het demissionaire kabinet overlegt zondagmiddag of het mogelijk is om eind april een begin te maken met een beoogd openingsplan, waaronder een heropening van terrassen. De meest bij de coronacrisis betrokken bewindslieden laten zich in het Catshuis daartoe op de hoogte stellen over de laatste ontwikkelingen rond het virus door onder anderen Jaap van Dissel van het RIVM.

Terrassen

Tot nu toe werden beoogde versoepelingen steeds uitgesteld. Dat is niet meer te verdedigen, vindt Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad namens alle Veiligheidsregio’s en zelf burgemeester van Nijmegen.

"Het is ondoenlijk om tegen zulke grote groepen mensen te zeggen dat het niet meer kan."

„Wij zullen tijdens het Veiligheidsberaad maandagavond pleiten om die eerste datum, 28 april, wel stappen te gaan nemen. Zeker in de buitenlucht. Dat je dus iets met die terrassen gaat doen. Vooral dus voor groepen mensen buiten. Dat had wat ons betreft ook wel deze week gekund. Je geeft daarmee geweldig veel ruimte aan de samenleving. En dat is echt nodig”, zei Bruls in tv-programma WNL op Zondag.

Zorg

Volgens Bruls is er te weinig oog voor de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis. „Dat is het nadeel van de benadering, crisis in alle dimensies onder ogen zien. Niet alleen kijken naar wat er in de zorg gebeurt.”

Voorzitter Hubert Bruls staat de pers te woord na het Veiligheidsberaad. Ⓒ ANP

Bruls geeft ook aan dat ambtenaren op hun tenen lopen. „Als het om de handhaving gaat, ook richting Koningsdag, zou ik zeggen: „Go with the flow. Het is ondoenlijk om tegen zulke grote groepen mensen te zeggen dat het niet meer kan. Dat geldt niet alleen voor mensen in de zorg, maar ook in de handhaving. Die doen dit nu ook al een jaar lang.”