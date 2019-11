Illegalen uit truck gehaald in Limburg

De politie kijkt of er nog meer mogelijke vluchtelingen langs de A2 lopen. De aangehouden personen worden ondervraagd waar ze vandaan komen en heen willen, waarschijnlijk kunnen ze daarna naar de asielzoekersopvang in Ter Apel. De chauffeur wordt gehoord of hij wist van de illegale passagiers achterin.

