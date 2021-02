AstraZeneca naar 60-64 jarigen én zorgmedewerkers

De coronaminister moet de komende tijd anderhalf miljoen vaccins van de fabrikant verdelen, waar eerder rekening werd gehouden 4,5 miljoen prikken. „Het is een keuze in schaarste en dat leidt altijd tot ingewikkelde dilemma’s”, zei De Jonge. „Ik heb op deze manier beide groepen willen bedienen.” Door de nieuwe afweging van De Jonge krijgt de groep zestigers een paar maanden eerder een prik dan verwacht. Het inenten van de twee groepen zal in elk geval over februari en maart uitgesmeerd worden.

’Beide kanten’

De Gezondheidsraad adviseerde donderdag het vaccin in eerste instantie voor mensen van 60 tot en met 64 jaar in te zetten. De Jonge maakte echter al de afspraak om mensen die in de langdurige zorg - verpleeghuiszorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg - werken het vaccin eerst toe te dienen. „Dit is een combinatie tussen mijn eerdere afspraak en het advies van de Gezondheidsraad”, zei de minister.

Alleen maar op het advies van de experts varen van de Gezondheidsraad varen wil De Jonge niet. „Daarmee zou ik niet mijn eerdere afspraak gestand kunnen doen.” De CDA-minister zegt dat door een mix ook werknemers in de langdurige zorg - zoals wijkverpleegkundigen - in februari en maart geprikt kunnen worden, met mogelijk uitloop in april. „Want zij staan in de frontlinie. Over die twee groepen doe je dan twee maanden. Ik wil die beide kanten zien.”

Vaccinatieschema steeds op de schop

Het prikschema van het kabinet, zo waarschuwde De Jonge al bij de presentatie, moet geregeld op de schop, omdat de leveringen van de vaccins niet in beton gegoten zijn. „Vervelend hè, dat je niks echt zeker weet”, stipte De Jonge dat vrijdag ook weer aan.

Wat niet verandert, ondanks de tegenvaller bij AstraZeneca, is de verwachting dat alle volwassenen uiterlijk eind september zijn gevaccineerd. „Als je over de kwartalen heen kijkt zie je dat in het tweede kwartaal een dikke 20 miljoen vaccins te verwachten is, en in het derde kwartaal ook”, somt De Jonge de flinke verwachte stroom aan prikken op. Daarmee moeten ’alle groepen die de Gezondheidsraad heeft kunnen bedenken als prioritair’ ook al voor de zomer gevaccineerd zijn, verwacht de minister.

Het vaccin van AstraZeneca werkt vooral goed bij volwassenen en medische risicogroepen. Bij 55- plussers is de werkzaamheid nog niet goed te berekenen, omdat zij maar beperkt deelnamen aan de klinische studies. Wel wekt het vaccins bij hen een immuunreactie op die vergelijkbaar is is met de leeftijdsgroep 18 tot 55. Daarom gaat de Gezondheidsraad er van uit dat het vaccin geschikt is voor mensen tot 65 jaar. Bij oudere mensen werkt de AstraZeneca-prik minder goed dan de vaccins van Pfizer en Moderna.