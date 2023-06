Premium Het beste van De Telegraaf

Beveiligen van een collectie is kunst op zich: registratie gestolen waar essentieel

Binnen een half jaar beroofde beroepscrimineel Nils M. in 2020 musea in Laren en Leerdam van twee werken van Hollandse meesters. De Van Gogh en Hals zijn nog steeds spoorloos. Dit soort grote kunstroven maken maar zelden deel uit van de jaarlijks duizend kunstvoorwerpen die in Nederland gestolen worden. Wat leren we van de rovers?