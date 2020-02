Thuisvlucht Westerdam-passagiers verliep rommelig

Het toestel zou met driehonderd opvarenden rechtstreeks van Phnom Penh in Cambodja naar Istanbul vliegen en daar waren er doorvluchten geregeld naar huis. Maar vlak bij Turkije keerde het vliegtuig ineens om en landde het in Pakistan. Istanbul zou toch geen toestemming hebben gegeven.

Daarop besloot de Turkse captain na overleg om vanuit Karachi in een keer door te vliegen naar Amsterdam. Waarom daarheen is niet bekend, lieten Nederlanders aan boord donderdagavond laat aan De Telegraaf weten. Zij moesten uren in een dichte cabine op het platform wachten zonder informatie.

De Nederlandse Westerdam-gasten zaten met lotgenoten dagen in Cambodja in hotels of op het schip vast, nadat een ontscheepte Amerikaanse opvarende op doorreis in Kuala Lumpur ziek werd en besmet blijkt met corona. Daarom moesten de bijna 800 passagiers die nog in Cambodja zaten, opnieuw getest worden. Iedereen is virusvrij verklaard. Honderden waren toen al onderweg naar huis, onder wie 36 Nederlanders.

Rederij Holland America Line (HAL) charterde een groot vliegtuig van Turkish Airlines om donderdag alvast 300 cruisepassagiers direct van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh naar Istanbul te brengen. De overige 500 achtergebleven opvarenden zouden vrijdag volgen.

De HAL wilde niet weer het risico lopen dat luchthavens in de Aziatische regio reizigers op doorvluchten zouden weigeren uit angst voor besmetting. De thuisreis blijft een drama, zeiden Nederlanders aan boord van de Turkse ’evacuatievlucht’.

De Holland America Line in Rotterdam wilde niks zeggen. Bemanning en begeleiders in het vliegtuig zwegen ook lange tijd in alle talen. „We mogen het vliegtuig niet verlaten, maar weten verder niks”, aldus een Nederlander ter plekke .