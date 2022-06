Premium Het beste van De Telegraaf

6 jaar cel, 5 jaar geen contact meer en 15 duizend euro schadevergoeding Man (43) krijgt hogere straf voor verkrachten en zwanger maken van stiefdochter (12)

Door Marjan Buring Kopieer naar clipboard

Ter illustratie: huilend meisje op een bed Ⓒ ANP

COEVOERDEN - Voor het verkrachten van zijn 12-jarige stiefdochter is een 43-jarige man uit de gemeente Coevorden in hoger beroep een celstraf van zes jaar opgelegd. De straf valt hoger uit dat de opgelegde vier jaar cel, die de rechtbank in Assen hem in oktober oplegde. Het gerechtshof in Leeuwarden tilt er zwaar aan dat het kind op haar 13de zwanger raakte en een abortus moest ondergaan.