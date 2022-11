Geen Nederlanders bij nieuwe lichting astronauten van ESA, wel paralympiër

Bijna duizend Nederlanders hadden zich begin 2021 aangemeld bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Twintig mannen en zeventien vrouwen kwamen door de eerste selectieronde, samen met nog 1344 andere Europese kanshebbers. Woensdagmiddag werd bekend wie van hen zich straks astronaut mag noemen: negen mannen en acht vrouwen van elf verschillende nationaliteiten. De meest opvallende naam: de Engelsman John McFall.

McFall won bij de paralympische spelen van Beijing in 2008 nog een bronzen plak op de 100 meter afstandsloop. De 41-jarige mist door een motorongeluk in zijn tienerjaren zijn rechterbeen. Zijn droom om in het leger te gaan was daarmee in één klap voorbij, maar toen hij zag dat ESA voor de nieuwe lichting astronauten ook op zoek was naar mensen met een lichamelijke beperking, greep hij die kans met beide handen aan.

De zogeheten ’parastornaut’ moest aan dezelfde eisen voldoen als de kandidaten zonder fysieke beperking. „Ik ben trots dat ik door de selectieprocedure ben gekomen”, reageert McFall woensdag. „Ik had nooit gedacht dat astronaut worden voor mij een mogelijkheid was.”

Fulltime en reserve

Naast de functie van McFall komen van de zeventien uitgekozen astronauten er vijf fulltime in dienst bij de ESA. Elf mensen zijn benoemd tot reserveastronaut. Daaronder geen Nederlanders. In 2010, toen de vorige groep astronauten werd aangekomen, zaten er ook geen Nederlanders bij. Bij de ronde daarvoor, in 1998, werd André Kuipers aangenomen.

Tot nu toe zijn drie geboren Nederlanders in de ruimte geweest. Lodewijk van der Berg was de eerste. Hij vloog begin 1985 met de spaceshuttle Challenger. Wubbo Ockels was de eerste Nederlandse burger in een baan rond de aarde. Hij ging eind 1985 naar de ruimte, ook in de Challenger. Kuipers is de meest ervaren Nederlandse astronaut. Hij verbleef van december 2011 tot juli 2012 in ruimtestation ISS.