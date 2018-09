Kamer vraagt Kamp flex-aow te onderzoeken

Dat bleek tijdens een urenlang aow-debat in de Kamer in de nacht van dinsdag op woensdag. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben in het begrotingsakkoord afgesproken dat de aow-leeftijd sneller omhoog moet dan eerder met werkgevers en vakbonden in het pensioenakkoord was afgesproken, om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Ook is de mogelijkheid van het flexibel opnemen van aow tussen 65 en 70 jaar met het begrotingsakkoord verdwenen.

Zonder extra kosten

Maar nu wordt Kamp gevraagd of een flex-aow nog mogelijk is zonder extra kosten. Dat zou volgens D66-Kamerlid Wouter Koolmees bijvoorbeeld kunnen door mensen een lagere uitkering te geven als ze straks toch nog op hun 65e jaar willen stoppen met werken.

Zware beroepen

Volgens Jesse Klaver van GroenLinks kan op deze manier meer recht worden gedaan aan de verschillen tussen mensen. In zware beroepen willen werknemers vaker eerder stoppen met werken of bijvoorbeeld met deeltijdpensioen, terwijl in andere vakgebieden mensen misschien juist langer door willen.

Te snel

De PvdA, PVV en SP verweten VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie mensen te overvallen door volgend jaar al te beginnen met het verhogen van de aow-leeftijd. SP'er Paul Ulenbelt had in eerste instantie uit protest om 12 uur spreektijd gevraagd, maar sprak uiteindelijk een goed uur vol.

PVV'ers Ino van den Besselaar en Leon de Jong namen samen ongeveer 4 uur voor hun rekening, waarin ze de Kamer onder meer stukken uit de geschiedenis van de aow voordroegen. Hierop verzuchte Kamervoorzitter Gerdi Verbeet rond middernacht dat andere Kamerleden ook nog wat wilden zeggen. „U mag ook een stukje overslaan hoor, merken we toch niet”, aldus Verbeet.