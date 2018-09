Is lijfrente via banksparen slim?

Op zich is het juist dat u de flexibele oude belastingregels verliest als u nu zou overstappen naar een lijfrente via banksparen. Die oude regels maken het mogelijk om het bedrag ineens te ontvangen, een kortlopende uitkering te nemen als overbrugging naar 65 jaar of de uitkering over te hevelen naar uw kinderen. Allemaal mogelijkheden waar u geen gebruik van wilt maken, want u wilt gewoon een aanvulling op uw pensioen.

In uw situatie is het dan ook verstandig om het verlies van de oude belastingregels voor lief te nemen en over te stappen naar een lijfrente via banksparen. U opent daarvoor eerst een lijfrenterekening bij de bank en verzoekt de verzekeraars de uitkeringen op die rekening te storten. Vervolgens kunt u het geld bij de bank voor vijf jaar vastzetten tegen een rente van momenteel rond de 3%. Wanneer het geld op uw 65e vrijkomt, koopt u er een lijfrente-uitkering voor. Ook dat kan via de bank en levert momenteel tussen de 10 en 30% meer op dan een uitkering via een verzekeraar.