LIVE | Horeca reageert op terrasperspectief

20.22 - Streep door vliegverbod

Het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk wordt opgeheven. Volgens het demissionaire kabinet heeft het geen zin meer nu de Britse variant van het coronavirus zich al in Nederland heeft verspreid.

20.16 - ’Fijn, maar onvoldoende’

Het is fijn dat er perspectief wordt geboden aan de horeca, maar het is onvoldoende, vindt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Demissionair minister Hugo de Jonge zei maandag dat de terrassen rond Pasen weer open mogen, mits de coronacijfers het toelaten. „Het is een stap, maar wel een heel kleine stap. Absoluut onvoldoende”, aldus Beljaarts.

„We moeten ervoor waken dat het kabinet denkt dat met het openen van de terrassen ’de horeca’ is geholpen”, zegt de directeur van KHN. Volgens hem zijn er veel horecazaken die geen terras hebben. Ook zullen de ondernemers die wel een terras hebben, veel minder omzet kunnen maken dan normaal. Beljaarts is „wel blij dat er nu iets van perspectief wordt geboden, want dat is absoluut beter dan in het duister tasten.” De branchevereniging voor de horeca blijft in gesprek met het kabinet. Zo staat er woensdag weer een overleg op de planning. „Onze inzet is een bredere opening” aldus Beljaarts.

Johan de Vos, woordvoerder van ondernemers van tientallen regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die vorig week uit protest hun terrassen openden, is blij dat de terrassen rond Pasen weer open mogen als de coronacijfers dat toestaan. „De regering biedt ons nu meer perspectief dan in de laatste zes maanden bij elkaar. Dat moet je bij dit kabinet maar als winstpunt zien.”

19.25 - ’Lockdown houden we niet nog vier maanden vol, maar kantelpunt nadert’

De premier vooral geduld. „Het kantelpunt nadert dat het vaccin de overhand krijgt ten opzichte van het virus.”

19.11 - Biden

De Amerikaanse president Joe Biden houdt donderdag 11 maart voor het eerst sinds zijn aantreden een televisietoespraak op ’prime time’. Het is dan een jaar geleden dat de eerste maatregelen werden ingevoerd om het coronavirus onder de duim te krijgen.

De Democraat zal ingaan op de talrijke „opofferingen” die Amerikanen zich het afgelopen jaar moesten getroosten en de vele doden die het virus in het land heeft geëist, zei zijn woordvoerder.

18.29 - Grote winkels blij

HEMA en Hornbach zijn blij dat grote winkels meer mogelijkheden krijgen van het kabinet. In de aanloop naar de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge maandagavond melden ingewijden dat er vanaf volgende week meer mensen tegelijkertijd op afspraak kunnen winkelen. „Dit is weer een stap en daar zijn we altijd blij mee” zegt een woordvoerster van HEMA.

Winkels mogen momenteel maximaal twee klanten per verdieping op afspraak ontvangen, mits die anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Vanaf volgende week wordt daarbij ook naar het vloeroppervlak gekeken. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen.

„Het zou fantastisch zijn”, zegt een woordvoerder van Hornbach. Volgens de zegsman heeft een Hornbach-filiaal gemiddeld een oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Dat zou betekenen dat er 600 klanten tegelijk in de winkel mogen zijn als er genoeg afstand kan worden bewaard. „We hebben al vaker gezegd dat het huidige maximumaantal klanten voor ons niet werkbaar is omdat onze winkels veel te groot zijn.”

Een klant per 25 vierkante meter is nog wel flink minder dan tijdens de eerste lockdown een jaar geleden. Toen gold een maximum van een klant per 10 vierkante meter.

18.12 Viruswaarheid

Viruswaarheid blijft het coronabeleid van de overheid bestrijden via de rechter. De actiegroep bereidt onder meer rechtszaken voor tegen de Gezondheidsraad en tegen het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding (ECDC).

Viruswaarheid beschuldigt de Gezondheidsraad ervan „misleidende en feitelijk onjuiste uitgangspunten” te hanteren in adviezen over vaccinatie tegen Covid-19. De actiegroep eist dat het onafhankelijke wetenschappelijke adviesorgaan de adviezen over vaccinaties intrekt. De Gezondheidsraad laat weten nog geen dagvaarding te hebben ontvangen. Een woordvoerder kan daarom ook nog niet inhoudelijk reageren.

18.05 - 100.000 coronadoden in Italië

Het aantal mensen dat in Italië is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is de 100.000 gepasseerd. Het ministerie van Volksgezondheid meldde dat er het afgelopen etmaal 318 sterfgevallen zijn bijgekomen.

Italië behoort in Europa tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door corona. Alleen in het Verenigd Koninkrijk zijn meer mensen overleden aan Covid-19.

In meerdere Italiaanse regio’s zijn de coronamaatregelen met ingang van maandag aangescherpt. Veel scholen zijn dicht en restaurants in de zwaarst getroffen gebieden mogen geen gasten meer ontvangen. In heel het land blijft een avondklok vanaf 22.00 uur van kracht.

17.44 - Mondkapje mag af

Tegen corona gevaccineerde mensen in de Verenigde Staten mogen zonder mondkapje in kleine groepjes bij elkaar komen. Ze mogen ook anderen bezoeken die nog niet zijn geprikt maar geen groot risico lopen bij een coronabesmetting. Het gaat dan om personen uit één ander huishouden.

De Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC heeft er geen bezwaar meer tegen als dergelijke personen elkaar binnen ontmoeten en geen afstand meer houden. In het openbaar moeten de gevaccineerden nog wel mond- en neusbescherming dragen, blijkt uit de aangepaste richtlijnen.

17.00 - Niet alle sportschoolhouders blij met mogelijke verruimingen

Als het kabinet maandagavond de coronaregels voor de oudere sporters verruimt, zullen niet alle sportschoolketens daar gebruik van maken. Sportscholen zijn in het organiseren van buitensportactiviteiten afhankelijk van hun vestigingslocatie, zegt Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief. „Als je in een stadscentrum zit is daar de ruimte niet voor, maar op een industrieterrein misschien wel. Dat maakt dat eventuele verruimingen voor een ongelijk speelveld voor sportscholen zorgen.”

Nu is buitensporten in groepen voor volwassenen vanaf 27 jaar nog verboden, maar maandag beslist het kabinet of ze het voor alle leeftijdsgroepen mogelijk maakt.

Een andere complicatie is dat niet alle sportscholen eigenaar zijn van het omliggende terrein van de gym. Ze hebben dus een ontheffing van de grondeigenaar nodig om daar buitenactiviteiten te organiseren. Een woordvoerder van Fit For Free laat weten dat dit de communicatie naar leden bemoeilijkt. Want: „We hebben 123 vestigingen. Bij sommige locaties is het wel mogelijk een ontheffing te regelen, maar bij het overgrote deel niet.”

15.18 - Ziekenhuizen Parijs schalen reguliere zorg af vanwege corona

Alle ziekenhuizen in de regio Parijs moeten 40 procent van de reguliere zorg en operaties afschalen vanwege de coronapandemie. De gezondheidsautoriteiten hebben daartoe besloten omdat coronapatiënten bijna alle voor hen beschikbare bedden op de intensive cares hebben bezet.

De regio met circa 12 miljoen inwoners heeft 1050 ic-bedden voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Daarvan zijn er 973 bezet. Door het afschalen van de reguliere zorg komen er volgende week 527 bedden bij.

Het aantal positieve coronatesten in Parijs neemt sinds twee weken toe. Nu belanden dagelijks zeventig tot tachtig coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is bijna het dubbele van het aantal coronapatiënten dat op een dag naar huis mag. Zonder maatregelen wordt gevreesd dat de ziekenhuizen mogelijk volgende week al overbelast raken.

14.15 - Syrische president Assad besmet met coronavirus

De Syrische president Bashar al-Assad en zijn echtgenote hebben positief getest op het coronavirus. Dat meldt het kantoor van de president, die benadrukte dat de toestand van het echtpaar goed is. Ze zouden alleen ’lichte symptomen’ hebben.

De 55-jarige Assad en zijn vrouw Asma (45) gaan in isolatie en werken vanuit huis. Dat duurt twee tot drie weken.

Syrië heeft tot dusver bijna 16.000 coronagevallen gemeld. Ook overleden er volgens officiële cijfers ruim duizend coronapatiënten. Het daadwerkelijke aantal doden en besmettingen ligt vermoedelijk hoger. Assad is niet de eerste buitenlandse leider die het virus oploopt. Dat overkwam eerder ook de Britse premier Boris Johnson, de Franse president Emmanuel Macron en de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

13.15 - Duits parlementslid stapt toch maar meteen op na ’mondkapjesdeal’

De christendemocratische parlementariër Nikolas Löbel is maandag uit de politiek en de Duitse Bondsdag gestapt. Zondag kwam naar buiten dat hij via zijn onderneming 250.000 euro had overgehouden aan advies en bemiddeling bij de handel in mondkapjes. Zijn bedrijf heeft commissie gekregen bij het sluiten van contracten tussen een leverancier van mondkapjes in Baden-Württemberg en twee afnemers in Heidelberg en Mannheim.

Löbel erkende volgens Duitse media dat hij fouten heeft gemaakt. Hij zei zondag zich uit de commissie Buitenlandse Zaken van de Bondsdag terug te trekken en in augustus het Duitse parlement te zullen verlaten. Het ontlokte een storm van kritiek van onder anderen topfiguren van zijn eigen CDU. De christendemocraten stellen dat hij het aanzien van de Bondsdag en van de CDU schaadt als hij tot de komende verkiezingen in september blijft zitten. Löbel besloot daarom maandag toch maar spoorslags terug naar Mannheim te gaan en ’politiek Berlijn’ helemaal de rug toe te keren.

12.20 - Rechter beslist later deze week over heropening van winkels

De rechter in Den Haag komt uiterlijk op vrijdagochtend met een uitspraak in het kort geding dat is aangespannen door winkeliersvereniging INretail om heropening van winkels af te dwingen bij de Staat. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn niet-essentiële winkels sinds half december op slot. Volgens INretail kunnen winkels wel veilig open, met inachtneming van de geldende coronavoorwaarden.

De advocaten van INretail stelden dat er „ongekende schade” wordt aangericht bij winkeliers door de coronamaatregelen. „Winkels die nu verdwijnen uit het straatbeeld zullen niet meer terugkomen. Hun plek wordt enkel opgevuld door webwinkels. Door het omvallen van winkels gaat de werkloosheid omhoog en vindt verpaupering plaats door leegstaande winkelcentra, met meer criminaliteit.”

Volgens INretail is het goed mogelijk om veilig de winkels te heropenen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar België, waar de winkels wel open zijn en de besmettingscijfers zijn gedaald. Momenteel zijn circa 56.000 winkeldeuren gesloten. Dat kost volgens INretail 700 miljoen euro omzet per week. Van de 300.000 banen bij winkeliers zijn er volgens de branchevereniging 50.000 tot 60.000 in gevaar als dit nog langer duurt.

10.35 Engelse kinderen weer naar school na versoepeling lockdown

Miljoenen Engelse scholieren konden maandag na een maandenlange lockdown weer naar school. De Britse regering bouwt de strenge coronamaatregelen stapsgewijs af en de heropening van de scholen wordt gezien als de eerste grote stap.

De meeste leerlingen op basisscholen mochten maandag al terug naar hun klaslokaal. Sommige oudere scholieren moeten nog even geduld hebben. Middelbare scholen openen stapsgewijs. Daar worden scholieren ook getest op het coronavirus. De autoriteiten stuurden bijna 57 miljoen sneltesten naar scholen. Gezinnen met kinderen krijgen ook toegang tot twee gratis sneltesten per week.

De autoriteiten kijken nog hoe ze leerlingen kunnen helpen met leerachterstanden die ze opliepen tijdens de lockdown. Er wordt onder meer gekeken naar langere schooldagen en kortere vakanties, zegt minister van Onderwijs Gavin Williamson tegen Sky News.

De Britse regering wil na het heropenen van de scholen nog meer coronamaatregelen versoepelen.

10.30 Herstel-NL voert opnieuw campagne tegen lockdown

Herstel-NL voert dinsdag opnieuw campagne met paginagrote advertenties in landelijke dagbladen en met tv-commercials. De organisatie „wil iedereen ervan doordringen dat Nederland nu open moet, om de steeds harder oplopende schade aan de samenleving te stoppen.” Herstel-NL is een groep deskundigen en professionals die Nederland uit de lockdown wil loodsen.

Volgens Herstel-NL hebben de versoepelingen van de afgelopen tijd onvoldoende gebracht. „Jongeren, thuiswerkers, ondernemers - zij hebben het allemaal nog ontzettend moeilijk. Wij, en vele anderen met ons, maken ons grote zorgen en daarom gaan wij met nog meer nadruk en nog zichtbaarder verder met ons verhaal”, zegt Robin Fransman, voorzitter van de actiegroep.

Herstel-NL wil een einde aan de avondklok en de lockdown. „Winkels, horeca, onderwijs, sport, cultuur moeten en kunnen weer open. Dat kan door gericht strengere veiligheidsmaatregelen in te zetten op plaatsen en tijden voor iedereen die kwetsbaar is of gewoon voorzichtig wil zijn.”

10.00 Zestien gevallen van Zuid-Afrikaanse variant in Gorinchem

Meer mensen hebben de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus opgelopen rond een fysiotherapiepraktijk in Gorinchem. In januari werd de mutatie aangetroffen bij zeker drie mensen, bij vervolgonderzoek bleek dat nog eens dertien mensen de besmettelijke variant onder de leden hadden.

De uitbraak is volgens de GGD Zuid-Holland Zuid nu onder controle. Van de zestien besmette personen hoefde voor zover bekend niemand in een ziekenhuis te worden opgenomen. Het gaat niet alleen om mensen uit Zuid-Holland Zuid, maar ook mensen uit andere delen van het land. Volgens de GGD waren negen regio’s betrokken bij het onderzoek naar de uitbraak.

De gevallen in Gorinchem zijn de eerste uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant in Nederland. De partner van een medewerker van de praktijk was onlangs in Zuid-Afrika geweest en kreeg na terugkeer klachten. Vervolgens bleek dat acht medewerkers en acht bezoekers het coronavirus hadden. Vervolgens heeft de GGD 387 bezoekers en alle medewerkers van de praktijk opgeroepen zich te laten testen. Uiteindelijk zijn 199 mensen getest. Van hen waren tien besmet. Alle positief geteste monsters werden vervolgens gecontroleerd op de Zuid-Afrikaanse variant.

06.00 Ruim 5000 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 5011 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er fors minder dan op zondag toen het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, 8103 nieuwe gevallen meldde.

Zaterdag rapporteerde het Duitse gezondheidsinstituut nog 9557 besmettingen, terwijl op vrijdag nog meer dan 10.500 nieuwe infecties werden vastgesteld. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie nu bij 2.505.193 inwoners van Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 34 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat waren er 62 minder dan een dag eerder. Covid-19 heeft tot dusver zeker aan 71.934 Duitsers het leven gekost.

In de meeste Duitse deelstaten worden maandag de coronamaatregelen versoepeld.

05.00 Italië scherpt coronamaatregelen aan

Italië heeft de coronabeperkingen in verschillende regio’s verscherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen. Vanaf maandag gaan veel scholen weer dicht en mogen restaurants in de getroffen gebieden geen gasten meer ontvangen.

De Zuid-Italiaanse vakantieregio Campanië, die Napels en de kust van Amalfi omvat, is de derde regio in het land van 60 miljoen inwoners die door het ministerie van Volksgezondheid als rode zone is aangemerkt. Eerder zijn Basilicata in het zuiden en de kleine Adriatische regio Molise als dusdanig bestempeld. In deze gebieden zijn alle scholen gesloten en moeten mensen zoveel mogelijk thuisblijven.

Sinds het begin van de pandemie zijn ruim drie miljoen Italianen besmet met het coronavirus, ongeveer 100.000 van hen hebben die infectie niet overleefd. Na Groot-Brittannië, waar ongeveer 125.000 mensen zijn gestorven door het virus, telt Italië het hoogste aantal coronadoden van Europa.

03.50 Von der Leyen verwacht vanaf april 100 miljoen vaccins per maand

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie verwacht dat vanaf volgende maand aanzienlijk meer vaccindoses beschikbaar zullen zijn in de Europese Unie. „Vanaf april zouden de hoeveelheden weer kunnen verdubbelen volgens de plannen van de fabrikanten, ook omdat er binnenkort nog meer vaccins worden goedgekeurd”, zegt ze tegen de Stuttgarter Zeitung en Stuttgarter Nachrichten.

Ze verwacht „een gemiddelde van ongeveer 100 miljoen doses per maand in het tweede kwartaal, een totaal van 300 miljoen tegen eind juni.” Volgens de kranten zou dit voor Duitsland ongeveer 20 miljoen doses per maand betekenen, waardoor de prikcapaciteit in het land flink opgeschroefd moet worden.

Sinds de vaccinatie eind december is begonnen, zijn er in Duitsland ongeveer 7,3 miljoen doses toegediend, volgens cijfers die vrijdag zijn vrijgegeven door het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Van de bijna 5 miljoen gevaccineerde Duitsers heeft iets minder dan de helft ook de tweede vaccinatie gekregen.