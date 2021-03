LIVE | Von der Leyen verwacht vanaf april 100 miljoen vaccins per maand

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

6.00 Ruim 5000 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 5011 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er fors minder dan op zondag toen het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, 8103 nieuwe gevallen meldde.

Zaterdag rapporteerde het Duitse gezondheidsinstituut nog 9557 besmettingen, terwijl op vrijdag nog meer dan 10.500 nieuwe infecties werden vastgesteld. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie nu bij 2.505.193 inwoners van Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 34 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat waren er 62 minder dan een dag eerder. Covid-19 heeft tot dusver zeker aan 71.934 Duitsers het leven gekost.

In de meeste Duitse deelstaten worden maandag de coronamaatregelen versoepeld. Zo mogen inwoners op veel plekken weer mensen thuis ontvangen, maar is het aantal gasten beperkt tot maximaal vijf personen plus kinderen. Boekhandels, bloemenwinkels en tuincentra openen weer hun deuren, tenzij ze al open waren. Op veel plekken mogen winkeliers met een beperkt aantal klanten afspraken maken om naar de winkel te komen.

05.00 Italië scherpt coronamaatregelen aan

Italië heeft de coronabeperkingen in verschillende regio’s verscherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen. Vanaf maandag gaan veel scholen weer dicht en mogen restaurants in de getroffen gebieden geen gasten meer ontvangen.

De Zuid-Italiaanse vakantieregio Campanië, die Napels en de kust van Amalfi omvat, is de derde regio in het land van 60 miljoen inwoners die door het ministerie van Volksgezondheid als rode zone is aangemerkt. Eerder zijn Basilicata in het zuiden en de kleine Adriatische regio Molise als dusdanig bestempeld. In deze gebieden zijn alle scholen gesloten en moeten mensen zoveel mogelijk thuisblijven.

Sinds het begin van de pandemie zijn ruim drie miljoen Italianen besmet met het coronavirus, ongeveer 100.000 van hen hebben die infectie niet overleefd. Na Groot-Brittannië, waar ongeveer 125.000 mensen zijn gestorven door het virus, telt Italië het hoogste aantal coronadoden van Europa.

03.50 Von der Leyen verwacht vanaf april 100 miljoen vaccins per maand

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie verwacht dat vanaf volgende maand aanzienlijk meer vaccindoses beschikbaar zullen zijn in de Europese Unie. „Vanaf april zouden de hoeveelheden weer kunnen verdubbelen volgens de plannen van de fabrikanten, ook omdat er binnenkort nog meer vaccins worden goedgekeurd”, zegt ze tegen de Stuttgarter Zeitung en Stuttgarter Nachrichten.

Ze verwacht „een gemiddelde van ongeveer 100 miljoen doses per maand in het tweede kwartaal, een totaal van 300 miljoen tegen eind juni.” Volgens de kranten zou dit voor Duitsland ongeveer 20 miljoen doses per maand betekenen, waardoor de prikcapaciteit in het land flink opgeschroefd moet worden.

Sinds de vaccinatie eind december is begonnen, zijn er in Duitsland ongeveer 7,3 miljoen doses toegediend, volgens cijfers die vrijdag zijn vrijgegeven door het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Van de bijna 5 miljoen gevaccineerde Duitsers heeft iets minder dan de helft ook de tweede vaccinatie gekregen.