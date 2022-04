Oekraïne: 50 doden, onder wie 5 kinderen, bij aanval treinstation Kramatorsk

Pas op: de beelden in dit verhaal kunnen als schokkend worden ervaren.

Op het treinstation stonden duizenden mensen te wachten om geëvacueerd te worden naar veiligere delen van Oekraïne. Kramatorsk ligt in de regio Donetsk, waar zwaar wordt gevochten. Een deel van de regio is in handen van pro-Russische separatisten.

Opzettelijk

Kirilenko beschuldigt de Russen ervan opzettelijk burgers te hebben gedood. „Ze wilden paniek en angst zaaien, ze wilden zoveel mogelijk burgers doden”, zei hij. De gouverneur heeft online een foto geplaatst waarop lichamen te zien zijn die naast koffers en andere bagage liggen en een waarop hulpdiensten een brand proberen te blussen. De foto’s zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

Kramatorsk is een van de meest oostelijke plaatsen in Oekraïne die met de trein nog te bereiken is. De stad geldt dan ook als een belangrijke evacuatieplek voor mensen in Oost-Oekraïne.

Donderdag strandden in dezelfde regio al drie treinen met evacués nadat een luchtaanval was uitgevoerd op een spoorlijn.

Op de zijkant van de raket zou ’voor de kinderen’ staan. Ⓒ ANP / AFP

Zeker 35 mensen zijn omgekomen. Ⓒ ANP / AFP

Auto’s rondom het station zijn verwoest. Ⓒ ANP / AFP

’Kwaad dat geen grenzen kent’

Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Rusland omschreven als „een kwaad” dat geen grenzen heeft, in reactie op de raketaanval. Daardoor zouden volgens Oekraïne tientallen burgerdoden zijn gevallen.

„Ze vernietigen op cynische wijze de burgerbevolking. Dit is een kwaad dat geen grenzen kent. En als het niet gestraft wordt, zal het nooit stoppen”, schrijft Zelenski over Rusland in een verklaring op sociale media.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat het land een raketaanval op het treinstation heeft uitgevoerd. Het ministerie vermeldt daarbij dat het type raket dat gebruikt zou zijn bij de aanval alleen door het Oekraïense leger wordt ingezet. Edoeard Basoerin, een van de pro-Russische separatistenleiders in Donetsk, wijst Oekraïne als schuldige aan voor de raketaanval en spreekt van een „provocatie” van Oekraïense zijde.

De lichamen zijn afgedekt. Ⓒ ANP / AFP