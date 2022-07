’Duitsland verkoopt honderd houwitsers aan Oekraïne’

Oekraïne had in april aan wapenfabrikant Krauss-Maffei Wegmann (KMW) gevraagd of het de mobiele wapensystemen rechtstreeks bij de fabrikant kon kopen. Het ministerie van Economische zaken in Berlijn gaf het bedrijf twee weken geleden groen licht voor het maken van de houwitsers voor Oekraïne, kort nadat het land een officiële aanvraag had ingediend.

De productie gaat gelijk van start, maar onduidelijk is wanneer de eerste exemplaren kunnen worden geleverd. De productie van alle houwitsers gaat waarschijnlijk jaren duren, aldus Der Spiegel.

Duitsland en Nederland leverden eerder al zeker vijftien van dergelijke zware wapens uit hun voorraad, en verzorgden ook de bijbehorende training aan Oekraïense militairen. De zogeheten Panzerhaubitze 2000 heeft een bereik van 30 tot 40 kilometer, afhankelijk van de gebruikte munitie.