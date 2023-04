Treinen op station Heerlen ontsnappen op nippertje aan botsing: ’Moest denken aan Voorschoten’

Er vielen geen gewonden. Volgens een woordvoerder van Arriva reed een van de treinen door een rood sein, zegt deze tegenover Limburger. Waarom deze trein het rode sein negeerde, is onbekend. Nadat de treinen piepend tot stilstand kwamen, lag al het treinverkeer van Heerlen naar Valkenburg en Sittard voor ruim vier uur stil.

Voorschoten

Een van de passagiers was de Brabantse Cees, die onderweg was naar Maastricht. „Ik schrok onwijs, want het deed me denken aan de treinramp in Voorschoten van afgelopen week. Het ging echt maar nét goed”, stelt hij.

Bij het ongeval bij Voorschoten dinsdagmorgen vroeg, waarbij een goederentrein en een intercity op een bouwkraan en brokstukken daarvan botsten, kwam een medewerker van bouwbedrijf BAM om het leven en raakten ongeveer dertig mensen gewond.

Ontredderd

Cees heeft naar eigen zeggen na het incident met de machinist gepraat: „Hij was ontredderd. Daarna moesten we allemaal urenlang wachten voordat we onze reis konden voorzetten, want alles lag stil.”

Het onderzoek van spoorbeheerder ProRail en Arriva loopt nog. Een wissel zou mogelijk beschadigd zijn, dit wordt zaterdagnacht onderzocht.