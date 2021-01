Frustratie groeit over vaccinsoap AstraZeneca: ’Waar zijn al die verdwenen doses?!’

Premium Binnenland

Coronaprik: we bungelen nog steeds onder aan Europese ranglijst

Nu deze week de allereerste Nederlanders hun tweede coronaprik krijgen, is het tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er inmiddels voor met het vaccineren? De conclusies zijn voorlopig niet al te positief. Want hoewel het vaccinatietempo in ons land langzaam wordt opgeschroefd, bungelen we nog ...