Nederlandse skileraren halen boosterprik in Oostenrijk: ’Voor 30 euro van al het gedoe af’

Door Roy Klopper

BREUKELEN - een bus met 70 Nederlandse ski leraren vertrekt naar Oostenrijk.

BREUKELEN - De strenge 2G-coronaregels lijken het leven in Oostenrijk er sinds deze week niet gezelliger op te maken. Desondanks stapt de eerste lichting van straks in totaal 600 Nederlandse skileraren goedgeluimd in de bus naar het Alpenland. Boosterprikken halen ze bij de piste. „Voor dertig euro ben je van al het gedoe af.”