Eerste prik op Nederlandse bodem

Onze verslaggever Martijn Schoolenberg is bij de vaccinatie aanwezig en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Direct erna was de beurt aan drie collega’s van Elkadiri, twee vrouwen en een man. Elkadiri, voor de eerste vaccinatie gevraagd door haar werkgever, werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel en neemt twee collega’s uit deze instelling mee voor de eerste prikken. De vierde collega werkt elders.

Later op de dag worden nog meer mensen gevaccineerd, in Veghel maar ook in diverse ziekenhuizen in het land.

’Een waanzinnig moment!’

Minister De Jonge sprak in Veghel van „een mijlpaal om op te gaan zitten en van het uitzicht te genieten. We maken hier het begin mee van het einde van de crisis. Een waanzinnig moment!”

Elkadiri zei dat de prik geen pijn deed, en dat ze zich er goed bij voelde. „Het voelt als een verplichting”, zei ze. „Ik ben klaar met zoveel pijn en ellende in mijn werk. Dat maakt dit moment zo fantastisch, om die ellende aan iedereen te besparen.”

Voorzitter André Rouvoet van de GGD’en sprak van een bijzonder moment. Hij noemde de hoge vaccinatiebereidheid onder de Nederlanders bemoedigend. Drie op vier willen zich laten vaccineren, aldus Rouvoet. Van het zorgpersoneel bedraagt dit aantal 80 procent, zei hij.

Maandag werd bekend dat de coronavaccinatie woensdag zou beginnen, twee dagen eerder dan het plan was. Als eersten aan de beurt zijn zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, bijvoorbeeld voor gehandicapten. Ook medewerkers uit de directe Covid-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten horen bij de eerste groepen die de komende dagen een prik krijgen. De eerste prik moet in principe na drie weken worden gevolgd door de tweede om de maximale bescherming te bereiken.

Er wordt alleen nog geprikt met het Pfizer-vaccin, dat tot nog toe als enige op de Nederlandse markt is toegelaten. Een beslissing over het middel van Moderna wordt zeer snel verwacht.

Hekkensluiter

Nederland is de hekkensluiter van de Europese Unie als het gaat om het beginnen met de vaccinatiecampagne.