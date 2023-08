Polen gaan in referendum stemmen over Europese asielafspraken

De Poolse premier Mateusz Morawiecki kondigde de stap zondag aan in een video, waarin hij zegt dat burgers zal worden gevraagd of ze „de toelating van duizenden illegale immigranten uit het Midden-Oosten en Afrika steunen onder het mechanisme van verplichte toelating, opgelegd door de Europese bureaucratie.” De uitkomst van het referendum zal echter geen invloed hebben op de hervormingsplannen van de EU.

Hervorming

In juni stemden de EU-migratieministers in met het hervormingspakket voor het asielstelsel. Volgens het compromis moet de opname van vluchtelingen niet langer vrijwillig zijn, maar worden verplicht. De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) verzet zich fel tegen de plannen. Ook Hongarije is tegenstander.

De populariteit van de PiS-regering staat onder druk door hoge inflatie, strenge abortuswetten en tal van schandalen. De oppositie beschuldigt haar ervan populistische sentimenten tegen asielzoekers aan te wakkeren om kiezers naar de stembus te trekken.

Verkiezingen

Het referendum wordt gelijktijdig met de parlementsverkiezingen gehouden op 15 oktober. Dezelfde dag worden ook referenda gehouden over de privatisering van staatsbedrijven en de verhoging van de pensioenleeftijd. Maandag wordt nog een vierde onderwerp aangekondigd waarover de Polen kunnen stemmen.